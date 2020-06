Dy persona, drjetues mjetesh kanë mbetur të plagosur pasi janë përfshirë në një aksident masiv në Tiranë. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në Tiranë, mbrëmjen e sotme në rrugën “Muhedin Llagami”.

Tre mjetet me drejtues shtetasit K.K., L.B., dhe B.D. janë përllasur me njëri-tjetrin dhe për pasojë kanë mbetur të plagisur, drejtuesit me inicialet K.K dhe L.B..

Aktualisht, të plagosurit ndodhen në spital, duke marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërkohë që po hetohet për rrethanat e ngjarjes.

Njoftimi i policisë Tiranë

Më datë 26.06.2020, rreth orës 19:46, në rrugën “Muhedin Llagami”, janë përfshirë në aksident mjetet me drejtues shtetasit K.K., L.B., dhe B.D. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar dy drejtues mjetesh shtetasit K.K dhe L.B., të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve, ndersa drejtuesi i mjetit B.D., ndodhet në vendngjarje. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

g.kosovari