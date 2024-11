Mesditën e kësaj të enjte në aksin e rrugës kombëtare Përrenjas-Librazhd në fshatin Pishkash në Njësinë Administrative Qukës tre automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Burime nga vendngjarja bënë me dije se një kamion dhe dy autovetura që dyshohet se po qarkullonin me shpejtësi në kushtet e motit me reshje të dendura janë aksidentuar.

Fatmirësisht nga aksidenti nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Policia po punon për përcaktimin e shkaqeve të këtij aksidenti.