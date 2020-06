Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur në Shkodër. Një person i cili po lëvizte me motor, ka humbur jetën pasi u përplas me një automjet në Hot të Ri të Shkodrës.

Viktima dyshohet të jetë rreth moshës 30- vjeç, raporton javanews.al duke cituar burime pranë policisë lokale.

Ishte ora 21:30, kur në aksin rrugor Hot i Ri – Postrribë, në fshatin Hot i Ri, Shkodër ka ndodhur ky akasident rrugor, ku janë përfshirë mjeti Volkswagen dhe mjeti Mercedes Benz, e për pasojë ka gjetur vdekjen një shtetas rreth 30 vjeç, për momentin i paidentifikuar.

Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë dhe po kryhen veprimet me grup hetimor për sqarimin rrethanave e aksidentit. Nuk dihen ende shkaqet e aksidentit tragjik që shihni në galeri.

/a.r