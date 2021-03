Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Rrogozhinë. Burime nga policia bëjnë me dije se tre automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Për pasojë ka humbur jetën në vend njëri nga drejtuesit, T. M., rreth 54 vjeç. Ndërkohë, kanë mbetur të plagosur edhe tre persona të tjerë, të cilët janë dërguar në spital dhe po marrin ndihmë mjekësore.

Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij aksidenti.

“Në Rrogozhinë, janë përfshirë në përplasje 3 mjete. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën në vendngjarje njëri prej drejtuesve shtetasi T. M., rreth 54 vjeç, ndërsa 3 shtetas të tjerë janë dërguar në spital, ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Vijon puna nga grupi hetimor për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, bën me dije policia.

Ndërkohë përplasja në Rrogozhinë ka rezultuar fatale ku mësohet se kanë ndërruar jetë edhe një person tjetër duke e çuar në 2 numrin e viktimave.Mes viktimave është oficeri i Burgjeve që po shkonte në punë që të merrte turnin, si edhe një grua që po udhëtonte në makinën tjetër. Gruaja ka humbur jetën rrugës për në spital. Burime nga policia bëjnë me dije se ka ndërruar jetë në spital pasagjerja që ndodhej në mjetin tjetër të përfshirë në aksident. "Në vijim të informacionit së dhënë pak më parë, se si pasojë e një aksidenti ka humbur jetën njëri prej drejtuesve të mjetit ju bëjmë me dije se : Si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë në spital pasagjeria në mjetin tjetër me drejtues B. K", thuhet në njoftimin e policisë.