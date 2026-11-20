Durrës, 20 nëntor 2026 – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në zonën e Porto Romanos në Durrës, ku një motomjet ka humbur kontrollin dhe është përplasur fillimisht me koshat e mbeturinave dhe më pas me bordurën e rrugës. Si pasojë e goditjes së fortë, drejtuesi i motomjetit ka pësuar dëmtime të rënda trupore dhe raportohet se ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Sipas hetimeve paraprake në vendngjarje, dyshohet se shkak për aksidentin është bërë mungesa e ndriçimit rrugor dhe e sinjalistikës së nevojshme në këtë segment, të cilat kanë vështirësuar dukshmërinë dhe orientimin e drejtuesit të mjetit gjatë orëve të mbrëmjes.
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