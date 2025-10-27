Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Krujë–Fushë Krujë.
Sipas njoftimit paraprak të policisë, rreth orës 21:00, shtetasi T. S., 20 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, ka përplasur një këmbësor ende të paidentifikuar, i cili ka humbur jetën në vendngjarje.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor ndodhet në terren për të përcaktuar rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit.
