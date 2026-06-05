Një aksident tragjik me pasojë vdekjen e një personi është regjistruar mbrëmjen e sotme në autostradën Fier–Vlorë, në afërsi të Novoselës.
Sipas informacioneve paraprake, viktima, ende e paidentifikuar, dyshohet se po tentonte të kalonte autostradën në momentin kur është përplasur nga një automjet. Si pasojë e goditjes së fortë, ai ka pësuar dëmtime të rënda në të gjithë trupin dhe ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Burime paraprake bëjnë me dije se viktima dyshohet të jetë një person endacak, ndërsa identiteti i tij nuk është konfirmuar ende nga autoritetet.
Për shkak të aksidentit, qarkullimi i automjeteve në segmentin Levan–Novoselë është bllokuar për një periudhë kohe, duke krijuar radhë të gjata automjetesh në të dy krahët e autostradës.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur forca të shumta policie, grupi hetimor dhe shërbimet e emergjencës, të cilët po kryejnë veprimet procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
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