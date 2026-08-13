Një aksident i rëndë me pasojë një të vdekur ka ndodhur pasditen e sotme në Divjakë.
Një 82-vjeçar ka humbur jetën në aksin “Çermë-Divjakë”.
Sipas informacionit paraprak të policisë, i moshuari me inicialet H. D., 82 vjeç, duke drejtuar automjetin, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një shtyllë.
Pas përplasjes, i moshuari u transportua në spital për ndihmë mjekësore, por nuk mundi t’u mbijetojë plagëve dhe ndërroi jetë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për dokumentimin e plotë të aksidentit, si dhe për përcaktimin e shkaqeve dhe rrethanave të ngjarjes.
Leave a Reply