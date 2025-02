Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e së enjtes në autostradën Rrogozhinë-Lushnjë, në afërsi të fshatit Dushk, ku dy automjete, njëri tip fuoristradë7 me targa AB 261OG Kia sportazh është përplasur me një kamionçinë me targa AB 968 FS.

Sipas të dhënave paraprake dyshohet se mjeti tip fuoristradë ka humbur kontrollin si rezultat i shpejtësisë së lartë në manovër parakalimi dhe është përplasur me kamionçinën. Përplasja ka qenë e fortë dhe kamionçina ka dalë nga rruga.

Mësohet se nga përplasja kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit e mjeteve dhe një bashkëudhëtar të cilët po marrin trajtim shëndetësor në spitalin rajonal të Lushnjës.

Policia është në vendngjarje po dokumenton aksidentin për të gjetur shkaqet si dhe ka disiplinuar trafikun e automjeteve në kushtet e errësirës.