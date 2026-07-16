Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në kryqëzimin e “Pushimit të Shoferit”, në autostradën Lushnje-Fier.
Sipas të dhënave paraprake, një automjet tip Volkswagen, që po hynte në autostradë nga rruga dytësore, është përplasur me një minifurgon që udhëtonte drejt Fierit.
Si pasojë, drejtuesi i Volkswagen-it ka mbetur i plagosur dhe është transportuar në Spitalin e Lushnjës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia Rrugore ndodhet në vendngjarje dhe po disiplinon trafikun, i cili është rënduar në drejtim të Fierit.
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