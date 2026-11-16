Një aksident i rëndë është regjistruar sot përgjatë autostradës Fier-Vlorë (16 nëntor), në afërsi të Novoselës.
Një automjet është përplasur me një mjet të tonazhit të rëndë, tip skrep.
Si pasojë e përplasjes, një person ka humbur jetën, ndërsa një tjetër ka mbetur i plagosur dhe është transportuar drejt Spitalit Rajonal të Vlorës.
Në vendngjarje pritet të mbërrijnë shërbimet e Policisë për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
Ndërkohë, situata në këtë aks të rrugës vijon të jetë e rënduar.
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