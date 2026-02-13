Një 15 vjeçar i vdekur dhe dy të tjerë në gjendje të rënde por jashtë rrezikut për jetën, është bilanci tragjik i një aksidenti të ndodhur mbrëmjen e së premtes në rrugën “Dhimokratias” në periferi të Athinës.
Sipas informacioneve paraprake, njëri prej adoleshentëve mori nga çanta çelësat e automjetit të së ëmës dhe në vazhdim së bashku me dy shokët e tij, mes tyre njëri shqiptar, nisën të ecin me shpejtësi nëpër rrugët e zonës.
Në rrethana që ende nuk dihen, automjeti që po lëvizte me shpejtësi tej normave, doli nga rruga dhe u përplas me një pemë, duke lënë të vdekur në vend njërin prej dy pasagjerëve 15 vjeçar, ndërsa drejtuesi i automjetit dhe adoleshenti tjetër u dërguan në spital jashtë rrezikut për jetën.
Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, por policia njoftoi se ka ndaluar në spital drejtuesin e automjetit si dhe prindërit e tij, ndërsa trupi i viktimës u dërgua në morg.
