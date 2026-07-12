Një aksident i rëndë është regjistruar pasditen e sotme në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelenë, në zonën e kthesës së Viroit.
Sipas informacioneve paraprake, një motoçiklist është përplasur me një maune pasi dyshohet se ka hyrë në korsinë ku po lëvizte mjeti i tonazhit të rëndë.
Si pasojë e përplasjes, motoçiklisti ka pësuar dëmtime të rënda dhe mësohet se ka humbur këmbën e majtë.
Në vendngjarje kanë mbërritur ekipet e emergjencës dhe policia, ndërsa po vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit.
Leave a Reply