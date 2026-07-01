Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin Fushë Krujë–Tiranë, në zonën e kryqëzimit të Nikël, ku janë përfshirë tre automjete.
Sipas informacioneve paraprake, në përplasjen e fortë janë përfshirë një fuoristradë tip Mercedes-Benz dhe dy automjete të tjera të së njëjtës markë.
Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur tre persona, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt Spitali i Traumës, ku po marrin trajtim mjekësor.
Dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë ndërprerja e rrugës nga drejtuesi i fuoristradës, çka ka sjellë përplasjen me dy automjetet e tjera.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë rrugore, të cilat kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit.
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