Një aksident rrugor ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në zonën e Astirit, në Tiranë.
Sipas informacioneve paraprake, dy automjete janë fërkuar me njëra-tjetrën gjatë lëvizjes, çka ka bërë që njëra prej tyre të humbasë kontrollin, të dalë nga rruga dhe të përplaset me bordurën anësore. Si pasojë e përplasjes, mjeti është përmbysur.
Fatmirësisht, nga aksidenti nuk raportohet për viktima.
Shkak paraprak i aksidentit dyshohet të ketë qenë shpejtësia mbi normat e lejuara në zonat urbane. Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
