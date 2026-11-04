Një aksident rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në aksin e vjetër që lidh qytetin e Fierit me Vlorën, ku si pasojë ka mbetur i lënduar një këmbësor.
Sipas të dhënave të para nga vendngjarja, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën. Gjatë humbjes së kontrollit nga mjetet e përfshira në aksident, njëra prej tyre “ka përplasur një këmbësor i cili ka mbetur i lënduar”.
Personi i dëmtuar “është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier, ku po merr ndihmën mjekësore” nga ekipet e emergjencës.
Menjëherë pas njoftimit, “shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje ku po kryejnë veprimet procedurale”, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e shkaqeve të sakta të përplasjes.
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