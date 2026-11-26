Punimet për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës, në kuadër të Fazës III të projektit, po vijojnë me ritme të larta.
Sipas Autoritetit Rrugor Shqiptar, gjatë orëve të natës po kryhet montimi i trarëve në rampat e Nyjes së Laknasit, me qëllim shmangien e problematikave në qarkullimin e automjeteve.
Paralelisht, po punohet edhe për shtrimin e shtresave asfaltike në segmentin e zgjerimit të superstradës, nga Mbikalimi i Kasharit deri te Mbikalimi i autostradës Thumanë-Kashar.
Punimet gjatë natës synojnë të minimizojnë ndikimin në qarkullimin e përditshëm të mjeteve.
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