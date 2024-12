Zëvendëskryeministrja dhe njëherësh Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ka inspektuar punimet e rrugës Ura e Çerenecit – Zgosht, që lidh Bulqizën me Librazhdin.

E gjatë 47 km, kjo rrugë do të jetë gati pranverën e ardhshme.

Kjo ndërhyrje do të sjellë një ndikim direkt pozitiv në zhvillimin ekonomik, bujqësor e turistik duke përmirësuar mundësinë e hyrje-daljeve për komunitetin, fermerët dhe ndërmarrje të tjera ekonomike, për turistë drejt destinacioneve në Shqipërinë lindore, duke përfshirë zona të reja turistike si Parku Shebenik-Jabllanicë në Librazhd dhe zonat kulturore, natyrore e historike në qarkun e Dibrës.

“Me planin e ri për hapjen e një pike kufitare të re në Urën e Bushtricës, që do të jetë me tunel, për ndërtimin e të cilit po punojnë si Shqipëria edhe Maqedonia e Veriut, pjesë e Korridorit 8, do të jetë shumë e lehtë për banorët e të gjitha zonave nga të cilat kalon kjo rrugë për të lëvizur me shpejt”, tha Balluku.

Balluku bëri të ditur se për riparimin e këtij segmenti rrugor janë zbatuar standarde të larta ndërtimi, duke pasur parasysh edhe kushtet e vështira atmosferike në këtë zonë.

“Nuk mjafton vetëm ndërtimi i rrugëve, por duhen ndërtuar me standarde të larta, pasi problematikat që hasen me mirëmbajtjen janë ato që krijojnë edhe kostot më të larta”, nënvizoi Balluku.

Me përfundimin e rrugës, lidhja e Bulqizës me Librazhdin bëhet për 40 minuta.

Nga ana tjetër kreu i FSHZH, Dritan Agolli bëri të ditur që segmenti rrugor nga Arrazi deri në Lurë pritet të përfundojë në fillim të verës që vjen.