Egla: Kam idenë që në këtë shtëpi është abuzuar shumë me gjendjet e mia, që për Julin dhe Ilnisën qenka të pakuptueshme dhe i quajnë sëmundje mendore dhe thonë s’ka pirë ilaçe. Do ju lutesha t’i mbanit për veten tuaj. Ilnisa e ka nisur kur unë kam thënë që nuk kam respekt për lojën e saj. Me Ilnisën kam ndjerë një tension, që Ilnisa e shprehu kur u shpall e preferuar. Pastaj më shikonte dhe paska thënë shumë gjëra pas krahëve. Plasi kur ishim të lidhur në tri grupe, m’u duk sikur Ilnisa fryu Merin ndaj meje, me një gjest… më tha ta ndreq Juli dhe pastaj më tha i kam sytë se di si., iu ktheva mirë, por mendoj që një njeri që ul një tjetër për t’u ndjerë vetë më lart, është më ulët se tjetri. Ilnisa më tha jam e patalentuar, duke ulur karrierën time 30-vjeçare.