Presidenti i SHBA, Donald Trump ka sulmuar kryeministren italiane, Giorgia Meloni pas Samitit të G7, ku duhej se e kishin kapërcyer hendekun mes tyre pas kritikave publike të liderit amerikan për mosndihmën kundër Iranit.
Në një intervistë me “L’Aria che tira” në La7, presidenti amerikan tha me ironi se Meloni është e lumtur që foli dhe bëri foto me të.
“Meloni ndoshta është e lumtur që fola me të. Nuk isha e detyruar të flisja me të. Ajo më luti të bëja një foto me të, e donte shumë. Mund të mos e kisha bërë fare, por në fund më erdhi keq për të.“, tha ai.
Intervista filloi me një pyetje në lidhje me Ukrainën dhe anëtarësimin e saj të mundshëm në të ardhmen në Bashkimin Evropian.
“Unë nuk jam i përfshirë në këtë çështje, ne duam vetëm paqe”, tha Trump ndërsa e rifokusoi bisedën te marrëdhënia e tij me Melonin.
“Si është kryeministrja juaj? Si është ajo?”, tha Trump, ndërsa prezantuesja i kujtoi se e kishte parë dy ditë më parë në samitin e G7 në Francë.
“Çfarë tha ajo kur më takoi? Ajo ndoshta është e lumtur që fola me të! Nuk kisha nevojë! Nuk di çfarë të them”, shtoi Trump.
Gjatë takimit të shtatë të liderëve në Francë, toni i Donald Trump dukej se ishte zbutur, aq sa, pasi i pa të flisnin, Antonio Costa, President i Këshillit Evropian, komentoi: “Jeni përsëri miq”, të cilit Meloni iu përgjigj menjëherë: “Ne kemi qenë gjithmonë miq”.
Presidenti amerikan nuk dukej se ishte plotësisht dakord, duke shfrytëzuar rastin për të nisur një sulm ndaj aleates së tij: “Por ju më keni braktisur”, komentoi ai, duke iu referuar faktit se Italia nuk kishte ofruar ndihmë ushtarake ose strategjike për luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
Leave a Reply