Liderja e Tubimit Kombëtar Francez (RN) Marine Le Pen ka mbështetur kryeministrin italian Giorgio Meloni në përplasjen e saj publike me Donald Trump, duke thënë se presidenti amerikan ishte “shumë fyes”.
“Ai ishte shumë ofendues, kështu që e kuptoj plotësisht reagimin e Giorgio Melonit, i cili është një reagim krenarie kombëtare”, tha Le Pen në një intervistë me radion franceze.
Ajo shtoi se kjo nuk përfaqëson një ndërprerje përfundimtare të marrëdhënieve midis dy vendeve, por se ka pasur një ftohje të ndjeshme të marrëdhënieve midis dy udhëheqësve.
“A është kjo një ndarje përfundimtare midis dy kombeve? Sigurisht që jo. A është kjo një ftohje serioze e marrëdhënieve midis dy popujve? Absolutisht”, tha Le Pen.
Disa anëtarë të RN kanë shprehur më parë admirim për Trumpin dhe stilin e tij politik. Pasardhësi politik i Le Penit, Jordan Bardella, gjithashtu e ka lavdëruar më parë presidentin e SHBA-së, por së fundmi e quajti atë “të paparashikueshëm dhe jashtëzakonisht të paqëndrueshëm” në një intervistë me faqen e internetit Politico me seli në Bruksel.
Megjithatë, Le Pen mbajti një qasje më tradicionale franceze ndaj marrëdhënieve me Uashingtonin, duke theksuar se vendet nuk kanë miq, por interesa.
“Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk ka miq. Ka interesa, të cilat mund të jenë të përbashkëta ose të kundërta”, tha ajo.
Duke folur për politikat e Trump, Le Pen vlerësoi se ai është “padyshim një simbol i vullnetit politik që nuk është parë në Evropë për dekada”, por që, sipas mendimit të saj, në politikën e jashtme ai ka bërë të kundërtën e asaj që premtoi.
Si shembull, ajo përmendi politikën ndaj Iranit, e cila, sipas saj, ka thelluar më tej dallimet midis administratës në Uashington dhe pjesëve të së djathtës evropiane.
Pasi Trump bëri pretendime se kryeministrja italiane gjoja i ishte “lutur” për një foto së bashku gjatë samitit të fundit të Grupit të Shtatë (G7), si dhe se ajo po e përdorte marrëdhënien e tyre për qëllime politike të brendshme, Meloni i tha se ai “e kishte sajuar atë ngjarje” dhe se duhej të merrej me punët e veta.
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