Florand Shehu vrau me thikë bashkëshorten e tij Anisa, në lagjen Dhafni të Athinës. Sipas mediave greke, krimi ndodhi në katin e tretë të një pallati në rrugën Lambro Kalconi të kësaj lagjeje.

Policia greke e ka marrë në pyetje Florandin dhe ai ka deklaruar se e vrau bashkëshorten për shkak të xhelozisë.

Gazeta Protothema shkruan se një grua, që jeton me familjen e saj në banesën tjetër shpesh dëgjonte çiftin duke grindur me zë të lartë. Ajo kishte thirrur Policinë 19 ditë para krimit kur dëgjoi një grindje shumë të ashpër

Disa orë pas krimit brutal në Daphne, gruaja ka bërë një postim profetik në faqen personale në Facebook të qiramarrësit të pallatit në rrugën Lambrou Katsoni, ku jetonte autori 40-vjeçar shqiptar dhe gruaja e tij e vrarë 31-vjeçare dy vjet, është tronditëse.

Gruaja që jeton me familjen e saj në një apartament ngjitur, siç e kishte zbuluar më parë për protothema.gr, se shpesh dëgjonte çiftin të debatonte me zë të lartë, me banorët e të gjithë ndërtesës së apartamenteve shpesh të shprehnin frikën se diçka e keqe do të ndodhte.

Një nga grindjet e fundit që kishte shqetësuar të gjithë ndërtesën e apartamenteve ndodhi natën e së Dielës, 11 Korrik, kur menaxheri dhe gruaja në apartamentin tjetër vendosën të ndërmarrin veprime, duke rezultuar në një ankesë personale në polici.

Postimi i fqinjes së çiftit:

“Sot unë thirra 100 për dhunë në një familje në apartamentin përballë meje ku jeton edhe një i mitur. Patrulla erdhi pas 25 minutash, ata as nuk u shqetësuan të zbresin.

Thjesht hapën dritaret dhe u larguan. Unë nuk bëra asnjë ankesë. Ju thirra për shkak se dëgjova një zhurmë. Për fëmijën. Në televizor vetëm trupat llogariten. Kur ai ta therë atë unë do të njoftoj çdo kanal për t’iu kritikuar”, shkruante ajo./m.j