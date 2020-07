Kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer ironitë në drejtim të rivalëve të tij politikë, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhin po ashtu edhe për presidentin Ilir Meta apo dhe Sali Berishën.

Gjatë fjalës së tij në Kuvend, kreu i qeverisë tha se nuk është ‘kundër’ koalicionit Basha-Kryemadhi, apo dhe me presidentin.

“Ata që janë jashtë, me Saliun, janë një e zezë që sulmojnë të kuqen si demi. Politika është përballje idesh dhe alternativash,. Është sport i vështirë. Ty të solli këtu ai koalicion, ti je si një vagon mallrash. Ai cift ne na duhet bashkë, duke i patur ata kemi edhe baba Xhiken bashke me ta edhe ‘dixhitalin e Lalzit’ dhe kemi bandën e të kartëtëve që do ia tregojmë shqiptarëve mirë. Por me sistemin normal. Kush është? Thanë e duam si letonia?! Ok. Po të shohim Holandë. Një grumbullim partisë në një sigël, në një listë. Jo si njerëzit që turren nëpër arra. Andej janë futur ballistët nëpër pula. Ai vjen tek ty dhe thotë; do të votojë programin. Dhe ballisti i ka vjedhur pulën. Dhe vjen këtu e ha kofshën. Myslymi kupton, por bën sikur nuk kupton. Të ndryshosh sistemin zgjedhor, do të ndryshosh konfiguracionin. Ti je bishti, jo lopata (I drejtohet Gjuzit) Sistemin po e prekim tek 5 qershori jo këtu. Po prekim mekanizmat e tij. Është shpjeguar nga komisioni i Venecias. Kështu është kur disa kanë ngelur tek legjendat e ballit, ose merrni këtu ato që shkruan opozita presidenciale.”, tha Rama.

g.kosovari