Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, ka qenë i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ku ka debatuar me Ylli Rakipin, lidhur me arrestimin e zyrtarëve të lartë të PS.

Rakipi e pyeti Klosin edhe për deklaratat e Arben Ahmetajt nga malet e Zvicrës, nga ku deklaroi se qeveria e Ramës është organizatë kriminale.

Pjesë nga debati:

Ylli Rakipi: Shumë zyrtarë dhe ish zyrtarë socialistë kanë përfunduar në pranga për korrupsion. Si ua shpjegoni ju këtë njerëzve? Keni kryetarin e bashkisë së Tiranës në burg, ish zëvendëskryeministrin në arrati, disa ish ministra në burg, etj. Ju paskeni qenë një pushtet i kalbur?

Blendi Klosi: Në PS ka patur rreth 70 ministra me mandate, 180 kryetarë bashkie dhe me qindra madje me mijëra zyrtarë që kanë firmosur, reforma, procedura, tendera, koncesione, të gjitha të hetueshme. Asnjë firmë që vë një zyrtar nuk është e fshehtë. Të gjithë firmat hetohen, nga kontrollet e brendshme. KLSH, deri sa shkojnë në prokurori. Nga mijëra njerëz…

Ylli Rakipi: Ja marrim një anëtar të PS në Peqin. Shkon ti atje dhe të pyet, zoti Klosi, Veliaj në burg, zv kryeministri i arratisur, ministrat…

Blendi Klosi: Këto ndodhin në çdo vend demokratik, hetohen zyrtarët, këtë prodhoi reforma.

Ylli Rakipi: Po këta që kanë vajtur në burg çfarë janë?

Blendi Klosi: Këta njerëz janë gjetur me problematika që po hetohen, nuk do të thotë se do të dalin…

Ylli Rakipi: Ke ish zv kryeministrin që del në media nga Zvicra, nëpër malet atje dhe e përshkruan si organizatë kriminale qeverinë dhe Ramën si kreun e organizatës kriminale. Ta merrte mendja që Ahmetaj të bëjë këtë? Ai del dhe thotë kjo është organizatë kriminale. Si përgjigjeni ju?

Blendi Klosi: Ndërtuam një administratë që do të gjykohet. Atij socialistit që më pyete, do ti them, po socialist, ke një administratë që punon për Shqipërinë, ata që shkelin vendimarrjet, janë në gjykim, çfarë do ti them?

Ylli Rakipi: Arben Ahmetaj thotë se është organizatë kriminale. Ju e ndjeni veten si pjesë e një organizate kriminale?

Blendi Klosi: Jo nuk e ndjej.

Ylli Rakipi: Po Arben Ahmetaj çfarë roli kishte në këtë organizatë kriminale?

Blendi Klosi: Ehu tani. Nuk komentojmë ne procese hetimi, nuk kemi opinion ne, e ka në dorë drejtësia.

Ylli Rakipi: Një pjesë janë dënuar. Ju nuk keni përgjegjësi?

Blendi Klosi: Këto janë plus minuset e qeverisjes. Në mijëra vlerësime ka disa që janë gjykuar gabim. Secili mban përgjegjësitë e veta. Firma mbetet sa gjithë koha që gjykohet. Asnjë firmë nuk zhduket. Kështu ndërtohen shtetet dhe demokracia. Kryetarët e bashkive të New York ka 100 akuza, vijon drejton derisa të bien ose vërtetohet.

Ylli Rakipi: Vetëm në Afrikë mund të ndodhë, që të dalë zv.kryeministri, siç doli Arben Ahmetaj, thotë kjo që krijuam është organizatë kriminale. Është akuzë e rëndë kjo. Popullata trembet këtu..

Blendi Klosi: Populli thotë që kjo parti nuk mbulon problemet. Dalin para drejtësisë. Ka edhe që shpallen me probleme, por njerëzit duan që drejtësia të funksionojë për këto.