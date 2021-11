Në një seancë të qetë e me tone të ulëta, parlamenti miratoi me votat e maxhorancës projektligjin për bashkëqeverisjen. Më shumë se sa përmbajtja e aktit, debati në sallë u përqendrua tek titulli ku termi bashkëqeverisje u përdor për të testuar qëndrimin e opozitës.

“Do të vini e do të na vini me shpatulla pas muri dhe ne do të themi faleminderit, ne po bashkëqeverisim. Kjo ka qenë ëndrra jonë, që të bashkëqeverisim me ju, por jo në mënyrë tradicionale por inovative”, tha zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj.

Ndonëse ligji për bashkëqeverisjen i referohet asaj me qytetarët, ngacmimi i zëvendëskryeministrit nxiti përgjigjen e nënkryetares së Partisë Demokratike.

“Ta harrojë ai që foli e kushdo tjetër që këtu në këtë parlament do të diskutojmë ne për bashkëqeverisje, për vendosjen bashkë të dy palëve politike, për votime bashkë të ligjeve”, deklaroi Tabaku.

Ftesa për bashkëpunim apo bashkëqeverisje u përsërit edhe nga një tjetër zyrtar i lartë socialist, Taulant Balla. “Unë di që termi bashkëqeverisje ju rezonon keq, nuk ju pëlqen. Ju natyrshëm do të jeni në opozitë për një kohë të gjatë. Ajo që sot ka shumë nevojë ky vend është që për çështje që kanë ndikim të drejtpërdrejtë tek cilësia e jetës dhe shërbimet e qytetarëve, ne duhet t’i lëmë mënjanë dallimet politike”, deklaroi ai.

Për të folur në emër të demokratëve ishte regjistruar Oerd Bylykbashi, i cili diskutimin e përqendroi tek nisma ku akuzat ndaj ekzekutivit nuk munguan.

“Me ligj kërkoni të bëni atë që nuk e bën një administratë e tërë. Me një superagjenci kërkoni të zëvendësoni një shtet të krimbur. Por ka një problem nuk ngihet në këmbë një kalë i ngordhur duke e goditur me thupër. Ka ngordhur.

Qëndrimet e ndara u reflektuan edhe në kutinë e votimit, ku 73 votat të majta ishin pro dhe 42 opozitare kundër./m.j