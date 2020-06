Ish-futbollisti i Tiranës Agustin Kola ka rrëfyer shumë momente nga periudha kur luante për bardheblutë.

Në intervistën e sotme për “Panorama Sport”, Kola ndër të tjera zbulon për herë të parë se si u mbrojt nga djali i ish-diktatorit Enver Hoxha, Iliri, pasi u ndëshkua me karton të kuq në njërën prej ndeshjeve Tirana-Partizani. Kola përgënjeshtron thashethemet e asaj kohe u konfliktua verbalisht me Ilir Hoxhën.

Neptun Bajko, ish-trajner i Partizanit atë sezon, dyshon se dënimi i katër lojtarëve titullarë prej normave mund të ketë pasur lidhje edhe me faktin që të kuqtë ishin të dënuar prej Benfikës. Ju si mendoni?

E lexova intervistën e Bajkos, por nuk më erdhi mirë që ai ta cilësojë Tiranën si skuadra e Partisë. Neptuni është dhëndri i një gjenerali… E di mirë historinë ai së bashku me Perlatin, Lamen dhe shumë të tjerë. Nëse duan të flasin, le t’i bien drejt. Ta thonë hapur se çfarë ndodhi, kush favorizohej, kush merrte lojtarët si ushtarë dhe kush i merrte lojtarët në kryeqytet: Tirana ia merrte Partizanit apo e kundërta? Mua më duket se lojtarët që donte i merrte Partizani… E di edhe Neptuni këtë. E di ai edhe se si mua më nxirrnin me të kuq në derbi me Partizanin dhe thoshin nga tribuna: “Këtij është për t’ia vënë prangat…”.

Kur ka ndodhur kjo?

Nuk e mbaj mend vitin, por kam dalë një herë me të kuq në derbi dhe pas një përplasjeje me disa në tribunën qendrore. Arbitri mbante Partizanin, dihej ajo punë. Më pas u përhap lajmi se unë u zura me djalin e Enver Hoxhës, Ilirin.

Çfarë ndodhi në të vërtetë?

Unë u ndëshkova me të kuq dhe po dilja gjithë nerva nga fusha. Poshtë tribunës rrinin fëmijët e parisë, aty quhej “zona e kolltuqeve”. Kur po dilja, dëgjova vëllain e Klement Kolonecit, rahmet pastë, që tha: “Këtij është për t’ia vënë prangat”. Nuk më mbajtën nervat edhe i thashë: “Të më rr…ash tr…pin”. Aty situata u tensionua dhe afër tij ishte edhe Ilir Hoxha. Iliri, në fakt, më mbrojti për hir të së vërtetës, por u hap lajmi që unë u zura me Ilir Hoxhën. Vazhdoi ca kjo histori…

Dhe si u mbyll?

U mor vesh e vërteta, unë nuk kisha asgjë me Ilir Hoxhën. Përkundrazi, gëzoj respekt. Por, ama për këta që dalin dhe ankohen tani, e kam një kërkesë.

Çfarë kërkese?

I ftoj të dalim në një debat publik. Të ulemi në tapetin e fushës dhe të përballemi si dikur ose në ndonjë studio. Dhe jam gati t’i sqaroj të gjithë një për një. Perlatin që e dënuan se, sipas tij, duhet të luante Blendi Nallbani. Neptuni, ish-dhëndri i gjeneralit, që thotë se Tirana ishte klubi i Partisë. Ilir Lame që thotë se Tirana i bënte hile… I ftoj të gjithë more, të dalim në debat dhe të shohim. Ta mësojnë njerëzit të vërtetën. Duan të flasin, bujrum! Fati im që luajta te Shkëndija që 17 vjeç.

Pse?

Kam arritur kolosët e futbollit si Mehdin Zhegën, Iljaz Çeçon, Përnaskën, Zëren. E njoha që aty ambientin dhe se si funksiononin gjërat. E dija shumë mirë si funksiononte. E nisa me këta futbollin dhe e kam lënë futbollin kur nisën të luanin disa bixhozxhinj…

