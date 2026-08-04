Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë (AGSH) ka shprehur shqetësim lidhur me rregulloren e re të Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), e cila pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator dhe që, sipas organizatës së gazetarëve, sjell kufizime të pajustifikuara për ushtrimin e profesionit të gazetarit.
AGSH e konsideron veçanërisht problematik ndalimin e përdorimit të telefonave celularë nga gazetarët gjatë seancave gjyqësore. Sipas organizatës, telefoni celular nuk është vetëm një pajisje elektronike, por një mjet thelbësor pune për raportimin në kohë reale, komunikimin me redaksitë dhe informimin e publikut.
Në reagimin e saj, AGSH thekson se kufizimi i përdorimit të këtij mjeti nuk i shërben administrimit të drejtësisë, por rrezikon të cenojë të drejtën kushtetuese të informimit, veçanërisht në një periudhë kur në GJKKO po zhvillohen procese me interes të lartë publik.
Për sa i përket regjistrimit dhe pranisë së kamerave në sallat e gjyqit, AGSH argumenton se debati duhet të përqendrohet te zbatimi korrekt i ligjit dhe i udhëzuesit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, jo te vendosja e ndalimeve të përgjithshme.
Sipas organizatës, Shqipëria nuk ka nevojë për kufizime të reja, por për zbatim të njëtrajtshëm të rregullave ekzistuese, vendimmarrje të arsyetuar për çdo kërkesë dhe përdorimin e regjistrimeve të pjesshme në vend të ndalimeve totale.
AGSH kërkon që të garantohet regjistrimi i pjesës hyrëse të seancave sipas udhëzimeve të KLGJ-së, ndërsa çdo kufizim ndaj medias të jetë proporcional, i argumentuar dhe i bazuar në ligj. Sipas AGSH-së, çdo vendim që prek lirinë e medias dhe të drejtën e publikut për t’u informuar duhet të ndërmerret përmes dialogut dhe në përputhje me standardet e transparencës.
Reagimi i AGSH
Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë (AGSH) shpreh shqetësim për Rregulloren e re të Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), e cila pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator dhe sjell kufizime të papranueshme për ushtrimin e profesionit të gazetarit.
Veçanërisht alarmues është ndalimi i përdorimit të telefonit celular nga gazetarët gjatë seancave gjyqësore. Duam të sjellim në vëmendje të GJKKO ee telefoni celular nuk është thjesht një pajisje elektronike, por mjeti bazë i punës së gazetarit për raportim në kohë reale, komunikim me redaksinë dhe informim të publikut.
Ndalimi i tij nuk i shërben administrimit të drejtësisë, por kufizon në mënyrë të pajustifikuar të drejtën kushtetuese të informimit publik sidomos nën dritën e gjyqeve historike që po mbahen në vendin tonë e posaçërisht më Gjykatën e Posaçme.
Sa i përket regjistrimit dhe pranisë së kamerave në seanca gjyqësore, AGSH rikujton se debati nuk duhet të zhvillohet mbi baza ndalimesh të përgjithshme, por mbi zbatimin korrekt të ligjit dhe të Udhëzuesit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në raportin krahasues të publikuar nga AGSH theksohet qartë se Shqipëria nuk ka nevojë për kufizime të reja, por për zbatim të njëtrajtshëm të rregullave ekzistuese, vendimmarrje të arsyetuar për çdo kërkesë dhe përdorimin e regjistrimit të pjesshëm në vend të ndalimeve të plota.
Po ashtu, rekomandimi qendror i AGSH-së është që të garantohet regjistrimi i pjesës hyrëse të seancave sipas Udhëzuesit të KLGJ-së, çdo kërkesë të shqyrtohet individualisht dhe çdo kufizim të jetë proporcional, i arsyetuar dhe i bazuar në ligj.
Në këto kushte, AGSH i bën thirrje GJKKO-së që të shtyjë hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje dhe të hapë një proces konsultimi me Asociacionin e Gazetarëve të Shqipërisë, komunitetin e gazetarëve, organizatat e medias dhe aktorët e tjerë të interesuar. Një akt me ndikim kaq të madh mbi lirinë e medias dhe të drejtën e publikut për t’u informuar nuk mund të miratohet pa dialog dhe pa respektuar standardet e transparencës.
AGSH mbetet e gatshme të kontribuojë me ekspertizën e saj dhe me rekomandimet e raportit të publikuar së fundmi, me qëllim që të ndërtohet një model që garanton njëkohësisht mbarëvajtjen e procesit gjyqësor dhe të drejtën e medias për të informuar publikun në mënyrë të lirë, profesionale dhe të përgjegjshme.
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