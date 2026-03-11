Agron Tufa, në një koment të tijin, thotë se Edi Rama nuk mundet me votë.
Sipas tij, Rama mundet veç me revoltë e rebelim.
Madje, sipas tij, opozitarët duhet të mendojnë edhe të japin jetën, për të mundur Ramën.
“Tani pa hile, edhe 1 herë: A mundet Rama me votë!? Unë besoj se nuk mundet. Ka shumë vjet që e them se Rama përmbyset me revoltë e rebelim të pandalshëm. Për këtë duhen dy kushte:
1-Një opozitë që të frymëzojë;
2-Një vendosmëri dhe bindje e gjithsecilit që del në protestë dhe rebelim, se qeveria rrëzohet, dhe se deri në rrëzimin e saj mund të humbasësh dhe jetën tënde, që është një dhe e pakthyeshme…
Ngecjet janë në të dy pikat, por sidomos kjo e dyta…
Kur ta kapërcejmë frikën e pikës së dytë, Rama ka rënë brenda 3-4 orësh”, shkruan ai.
