Një ndër kandidatët më të votuar nga PD-ja, Agron Shehaj ka reaguar për herë të parë, pas zgjedhjeve të 25 prillit.

Shehaj është përfolur edhe si një kandidat i mundshëm për marrjen e drejtimit të PD-së, megjithatë, ai në reagimin e tij, ka folur për rezultatet që ka arritur PD-në në njësitë 5 dhe 7, duke thënë se do të përfaqësojë denjësisht në Kuvend çdo qytetar që i ka besuar votën.

Reagimi i plotë i Agron Shehaj:

Dua t’ju falenderoj sinqerisht të gjithë ju që votuat Partinë Demokratike në Tiranë dhe veçanërisht në Njesinë 5 dhe 7, ku pata nderin të punoj bashkë me demokratët.

Mbi 9 mijë vota më shumë se në vitin 2017, në këto dy njesi, janë një besim i madh për partinë tonë.

Si çdo demokrat do dëshiroja që sot të kishim marrë mundësinë për të venë në jetë angazhimet që morëm para gjithë shqiptarëve pēr t’u dhënë atyre një qeveri të përgjegjshme që punon për njerëzit.

Por vota juaj për Partinë Demokratike nuk është e humbur, ajo do të përfaqësohet besnikërisht dhe me kurajo në Kuvendin e Shqipërisë, që mbi të gjitha u takon shqiptarëve të thjeshtë.

U jam gjithashtu mirënjohës dhe ndihem përgjegjës ndaj të gjithë juve që shprehët besim tek unë personalisht. Do ta tregoj me punë, çdo ditë, se jam në politikë për ju dhe për t’i shërbyer me nder interesit publik.

/a.r