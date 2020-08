Agron Llakaj humb nënën, i bën dedikimin prekës

Agron Llakaj ka dhënë lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të personit të dashur në familje.

Në një shkrim në Instagram ku ka publikuar fotografinë e nënës së ndjerë Maro, shkruan fjalët prekëse duke kujtuar gjithçka i ka thënë para se të largohej nga jeta.

“…ike Nena Maro ! Ike ! E sic me thoje-” Te Zotit jemi dhe te Zoti do kthehemi ! “…e mira dhe e dashura nena Maro ! Na ke kerkuar te mos derdhim lote me largimin tend,se ” rrojta sa desha ! “-thoje…,e te te mbajme mend ashtu te dashur e te qeshur….,nene madhe Maro ! Udhe te mbare drejt Zotit….,

shpirti yt eshte ketu ku e ke shperndare…,ne femije e niper e mbesa….,te Kostandina ,te Alkida dhe Eno….por edhe te une ,se si nene te desha dhe si bir me deshe ! Lamtumire nene e dashur Maro!”, shkroi Llakaj.