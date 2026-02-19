Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj, gjatë fjalës së tij në sallën e Kuvendit u shpreh se, disa ditë më parë Niko Peleshi e kishte Trumpin më afër se sa Edi Rama sot.
“Tani shoh që kolegu Taulant Balla nuk është në sallë, por ai na ftoi që të ndiznim celularët dhe televizorët dhe ne e bëmë këtë në fakt. Dhe për fat të keq, duhet të them diçka që nuk më pëlqen ta them, por që është e vërtetë.
Më afër e kishte Donald Trumpin, Niko Peleshi, Fatmir Mediu tek mëngjesi i lutjeve, se kryeministri ynë sot në bordin e paqes, që është gjë shumë e mirë që Shqipëria është në bordin e paqes”, u shpreh Gjekmarkaj.
