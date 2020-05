Kreu i partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka nga studio e Abc News ka deklaruar se zgjedhjet e parakohshme kjanë zgjidhja e vetme për krizën.

Duka në fjalën e tij ka thejsuar se ëhstë e rëndësishme dhe e domosdoshme që si fillim të zhvillohen zgjedhjet vendore dhe më pas zgjedhjet e tjera.

“Unë mendoj se zgjedhjet e ardhshmë parlamentare dhe vendore do të ishte mirë të bëheshin para. Nëse ky don të zgjidhet kriza duhet të ribëjë zgjedhjet vendore. Për të barazuar dhe gjetur ekuilibrat është e rëndësishme që të bëhen zgjedhjet vendore dhe më pas zgjedhjet qëndrore dhe nuk duhet që të bojkotohen më. Unë kam qenë kundër bojkotit të parlamentit. Protestat janë pjesë e aksionit opozitar, ndërsa zgjedhjet e parakohshme sa më shpejt të ishte e mundshme kjo është më e mira”, ëhstë shprehur Duka.

Duka ka theksuar se tashmë nuk do të bëjë gabimin që ka bërë në 2017 dhe se në garë mund të futet si përfaqësues i PAA dhe jo nga listat e PD-së.

Ai thekson se ka qenë kundër bojkotit të parlamentit, por mendon se duke qenë se koalicioni opozitar është më i madh është fitues.

Duka gjithashtu ka theksuar se gabimi i bojkotit të zgjedhjeve nuk duhet të përsëritet më nga opozita.

“Nuk do të ndodhë ajo që ka ndpdhur në 2017 ku partitë tona nuk pati kohë të regjistrohet, ne duhet të garojmë dhe me sigla tona. Unë do të preferoja të isha vetë pasi nuk më pëlqen të fshihem në listat e komunitetit. Me të drejtë nga krerët e partive të vogla duke qenë i futur në listat e PD puna që unë bëj për të marrë vota ne ja japim PD-së por nëse kryetarët e bashkive do të punojnë për vetën e vet atëherë bëhet një diskutim se sa efektiv është të jesh në lista apo në betejë elektorale, unë preferoj betejë elektorale. Koalicioni opozitar duke qenë i madh mendohet se është fitues.

Kemi shumë probleme jetojmë në një krizë dhe kriza politike ka sjellë këto gjëra faji nuk dihet se kush është, reforma në Drejtësi pati një votë unanime me 140 deputet më pas ajo ngeli aty. Në këto kondicione, pa Kushtetuese, a do hyhet apo jo në zgjedhje për mua ajo që është e rëndësishme është që të hyjm ënë zgjedhje.

Në të gjithë mënyrat nuk duhet të bojkotojmë zgjedhjet dhe të kapem me këto gjëra se ska gjykatë Kushtetuese, reformë në Drejtësi etj. Nëse opozita do të ishte në parlament gjerat do të ishin ndryshe. 3-4 veta janë që bëjnë debat siç është Murrizi. Nuk paragjykoj asnjë që ka pranuar mandatin e deputetit, por duhet ta mendojmë se nëse do të ishin deputetët si Basha, Mediu apo Dashamir Shehi çdo gjë tashmë do të ishte ndryshe”, ka thënë Duka.

/e.rr