Kreu i PAA Agron Duka arrin marrëveshjen me kreun e PD Lulzim Basha për të hyrë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare me një listë të përbashkët.

Në një prononcim për gazetaren e Report Tv Danjela Maloku ai ka konfirmuar se nuk do të jetë poshtë vendit të tretë në renditje për kandidat për deputet në Durrës, ndërsa në 11 qarqe të tjera ai tha se do ketë përfaqësues, por jo në zonat fituese.

Në një intervistë të dhënë për Report Tv 5 ditë më parë, Duka e paralajmëroi këtë marrëveshje me Bashën, pasi tha se kishte takuar një grup negociator nga PD-ja dhe u kishte propozuar që të kandidonte në zonën e Durrësit dhe të mos renditej poshtë vendit të 3 në listë.

Ky ka qenë kushti kryesor që Duka kishte vendosur dhe si duket janë dakordësuar. Në takim me përfaqësues të PD-së Duka theksoi se kishin rënë dakord që përgjigjen Basha ta jepte deri të hënën (dje) dhe më pas të merrte një vendim. Sakaq gjatë intervistës kreu i PAA është shprehur optimist duke thënë se do të arrinin një marrëveshje dhe do të shkonte me listë të përbashkët me PD, gjë që u bë realitet. Ndërkaq ai tha se LSI do të kandidojë e vetme.

Nga ana tjetër sot një tjetër aleat historik i Bashës ka bërë lëvizje që tregon për përplasje të forta brenda kampit opozitar. Përmes një aktiviteti me rastin e 30-vjetorit të krijimit, Partia Republikane me në krye Fatmir Mediun, ka prezantuar 36 kandidatët për deputetët në Qarkun e Tiranës. Një lëvizje e tillë është një “presion” i hapur që i bëhet PD-së, teksa forca më e madhe në opozitë. Nuk dihet nëse ky presion ka ardhur si pasojë e arritjes së marrëveshjes së PD-së me PAA-në./a.p