Gjatë debatit mes Eglës dhe Julit është përfshirë edhe Romeo, i cili u shpreh se i ka kërkuar të dy banorëve që të realizojnë sfidën e caktuar nga Vëllai i Madh. Romeo: Qoftë njëri, qoftë tjetri.

Juli: Shiko, ti kërkon të bësh engjëllin e paqes.

Romeo: Nuk ju ndërpreva.

Juli: Nuk ju shkon.

Romeo: Unë dua të flas.

Egla: O diktatori i vogël, manipulues.

Romeo: O fallso a mund të flas. Në momentin që u prishën marrëdhëniet më kanë folur për Françeskën. Ule hundën

Egla: Është punë

Romeo: Këtu nuk është punë, punë është jashtë. As njëri as tjetri nuk e kanë dashur. Juli i ka thënë Eglës do ta bojkotoj. Nuk e uli hundën as njëri as tjetri.

Juli: Nuk e kuptoj këtë pajtuesin e gjakrave, që kur ka shkuar në finale vetëm po fle gjumë.