Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë hedhur poshtë teorinë se koronavirusi është krijuar nga njeriu qëllimisht në një laborator në Kinë.

Ndërkohë po vijojnë ekzaminimet për të mësuar nëse pandemia ka lidhje me kafshët apo ka ndodhur ndonjë aksident shkencor.

Sipas “Eyewitness News”, në deklaratën e komunitetit amerikan të inteligjencës (IC) thuhet:

“Komuniteti i Inteligjencës mendon se virusi COVID-19 nuk është prodhuar nga njeriu ose modifikuar gjenetikisht. IC do të vazhdojë të ekzaminojë me rigorozitet informacionin dhe inteligjencën në zhvillim për të përcaktuar nëse shpërthimi filloi përmes kontaktit me kafshë të infektuar ose nëse ishte rezultat i një aksidenti në një laborator në Wuhan.”

Që kur shpërtheu koronavirusi, ka patur shumë teori për origjinën e sëmundjes, por ende nuk është zbuluar se si u krijua.

Ndërkohë vijon puna për prodhimin e një ilaçi apo vaksine që do ti japë fund pandemisë që ka izoluar pjesën më të madhe të botës.

/a.r