Drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA), Rafael Grossi, paralajmëroi të premten se një sulm i drejtpërdrejtë ndaj centralit bërthamor iranian në Bushehr do të shkaktonte një “çlirim shumë të lartë të radioaktivitetit”, me pasoja për njerëzit që jetojnë në një rreze prej qindra kilometrash nga objekti.

Duke folur para Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Grossi tha se Bushehr është “qendra bërthamore në Iran ku pasojat e një sulmi do të ishin më seriozet”.

Ai sqaroi se si një central aktiv për prodhimin e energjisë, Bushehr përmban “mijëra kilogramë material bërthamor”.

Vendndodhja e centralit në jug të Iranit e bën atë më afër kryeqyteteve të disa aleatëve të SHBA-ve në rajon sesa vetë Teheranit. Grossi deklaroi se vende të rajonit i janë drejtuar atij drejtpërdrejt për të shprehur shqetësimet e tyre.

“Dua ta bëj absolutisht të qartë: në rast të një goditjeje të drejtpërdrejtë ndaj centralit bërthamor në Bushehr, do të kishte një çlirim shumë të madh të radioaktivitetit në mjedis,” theksoi ai.

Grossi shtoi se edhe një sulm që do të dëmtonte linjat e furnizimit me energji të centralit mund të shkaktonte shkrirjen e bërthamës së reaktorit, çka do të çonte gjithashtu në një çlirim të lartë radioaktiviteti.

Ai paralajmëroi se popullsitë brenda një rrezeje prej qindra kilometrash do të ishin të rrezikuara nga rrezatimi, dhe në rast të një sulmi të tillë do të nevojiteshin evakuime masive, trajtime me jod dhe kontrolle të rrepta të ushqimeve.