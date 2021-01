Agjencia Evropiane e Barnave ka miratuar përdorimin e vaksinës AstraZeneca kundër Covid për njerëzit e moshës mbi 18 vjeç në të gjithë bllokun. Kjo është vaksina e tretë e COVID-19 që EMA ka rekomanduar për autorizim.

EMA ka vlerësuar tërësisht të dhënat mbi cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës dhe rekomandoi me konsensus një autorizim zyrtar të marketingut me kusht të dhënë nga Komisioni Evropian. Kjo do të sigurojë qytetarët e BE-së se vaksina plotëson standardet e BE-së dhe vendos masat mbrojtëse, kontrollet dhe detyrimet për të mbështetur fushatat e vaksinimit në të gjithë BE-në.

“Me këtë mendim të tretë pozitiv, ne kemi zgjeruar më tej arsenalin e vaksinave në dispozicion të vendeve anëtare të BE dhe EEA për të luftuar pandeminë dhe për të mbrojtur qytetarët,” tha Emer Cooke, Drejtorja Ekzekutive e EMA.

“Si në rastet e mëparshme, CHMP e ka vlerësuar në mënyrë rigoroze këtë vaksinë dhe baza shkencore e punës sonë mbështet angazhimin tonë të vendosur për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të BE-së.”

Rezultatet e kombinuara nga 4 prova klinike në Mbretërinë e Bashkuar, Brazil dhe Afrikën e Jugut treguan se vaksina COVID-19 AstraZeneca ishte e sigurt dhe efektive në parandalimin e COVID-19 tek njerëzit nga 18 vjeç. Këto studime përfshinë rreth 24,000 njerëz së bashku.

