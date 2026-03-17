Agjencia e lajmeve opozitare iraniane me seli në Londër, Iran International, thotë se afërsisht 300 anëtarë të milicisë Basij u vranë në sulmet e natës në Republikën Islamike.
Iran International shton se sulmet kishin në shënjestër disa qendra komanduese dhe logjistike, duke përfshirë një vend ku ndodheshin qindra automjete të përdorura nga forcat Basij për patrullimet e tyre famëkeqe. Njësitë që luanin një rol kyç në shtypjen e protestave u goditën veçanërisht rëndë. Izraeli më parë kishte pretenduar se kishte vrarë udhëheqësin e forcës, Ghelmar Soleimani, si dhe zëvendësin e tij dhe zyrtarë të tjerë të lartë, por nuk dha shifra.
Leave a Reply