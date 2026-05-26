Me batuta e nisi kryeministri Rama fjalën e tij në Konferencën Ndërqeveritare ku iu drejtua Zëvendësministres për Çështjet Europiane të Qipros, Marilena Raouna, në greqisht, kurse Komisioneres së Zgjerimit, Marta Kos në një variant “jo saktësisht slloven.” Në këmbim, Rama mori një puthje nga Kos.
“E dashur Marilena, agapi mou! Faleminderit shumë, e dashur Marta! Nuk më do mua? Po mendoja të thoja “Yubim te”, “Yubim te” nuk është saktësisht varianti slloven, por edhe mund të jetë. Duhet të shihni e të mësoni nga dashuria e Shqipërisë për BE, dashuria e pashtershme, pa kushte, dashuri që sjell vuajtje ndonjëherë, por ja ku jemi, por sigurisht jemi shumë të lumtur”, tha Rama.
