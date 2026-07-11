Kina evakuoi më shumë se 1.8 milionë njerëz të shtunën, ndërsa tajfuni Bavi u drejtua drejt qytetit të madh lindor të Wenzhou, pasi goditi zinxhirin jugor të ishujve Sakishima të Japonisë me shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të forta, ndërsa kaloi edhe pranë Tajvanit verior.
Edhe pse Bavi vazhdon të ngadalësohet dhe të dobësohet në rrugën e tij veriperëndimore mbi dete më të ftohta, tajfuni është ende një rrezik i madh për shkak të vëllimit të madh të lagështirës që mban brenda brezave të tij të shiut, afërsisht sa madhësia e Francës nga njëri skaj në tjetrin.
Bavi pati erëra maksimale të qëndrueshme prej 144 km në orë, ekuivalente me Kategorinë 1 në Shkallën e Erës së Uraganit Saffir-Simpson, dhe ishte rreth 200 km në juglindje të Ëenling në provincën lindore të Zhejiang që nga ora 08:08 GMT, sipas Qendrës Kombëtare Meteorologjike.
Parashikohet që uragani Bavi të zbarkojë rreth Ëenzhou-t, ku jetojnë rreth 10 milionë njerëz, herët të dielën.
Mediat shtetërore thanë se më shumë se 1.7 milionë njerëz ishin evakuuar në të gjithë provincën Zhejiang, ku ndodhet Wenzhou, dhe më shumë se 100,000 në provincën fqinje Fujian.
Ndërsa Japonia dhe Tajvani deri më tani nuk kanë raportuar ndonjë vdekje nga tajfuni, 17 persona kanë vdekur në Filipine për shkak të shirave të rrëmbyeshëm të sjellë nga një muson i përforcuar në jugperëndim, i përkeqësuar nga ndikimi i Bavit.
Departamenti i zjarrfikësve i Tajvanit tha se 87 persona ishin plagosur, kryesisht nga rëniet nga motoçikletat ose biçikletat, si dhe njerëz që rrëzoheshin ose goditeshin nga objekte.
Në Tajvan, qeveria evakuoi më shumë se 14,000 njerëz nga zonat kryesisht malore, ndërsa ishulli u mbyll për shkak të afrimit të uraganit Bavi në veri.
Ndërsa uragani Bavi nuk arriti në Tajvan, qeveria mori masa paraprake për të parandaluar humbjen e jetëve, duke pasur parasysh parashikimet për gati 1 metër shi në disa zona.
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