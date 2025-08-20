Për shkak të motit të keq që pritet të përfshijë Vlorën në dy ditët e ardhshme, do të ndalohet dalja në det e mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit. Vendimi u njoftua nga autoritetet portuale të qytetit bregdetar.
Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit, të cilat operojnë brenda gjirit të Vlorës, Himarës dhe në det të hapur, nuk do lejohen të dalin në det duke nisur nga ora 10 e mëngjesit të së enjtes. Vendimi u mor me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike.
Nga ky vendim nuk preken anijet e transportit ndërkombëtar të cilat do operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse.
