Numërimi për votën e diasporës po shkon drejt fundit. Deri tani ku Partia Socialiste ka dalë fituese me një avantazh të dukshëm. Nga 181,992 zarfe të numëruara nga 195,140 në total, PS ka siguruar mbi 105 mijë vota në rang kombëtar, duke marrë afërsisht 60% të votave të shqiptarëve jashtë vendit. Ndërkohë, koalicioni PD-ASHM ka marrë 45 mijë vota, ose rreth 25%.

Qarqet Durrës dhe Fier rezultojnë bastione të padiskutueshme të PS-së në diasporë. Në Durrës, socialistët morën 62.04% të votave (12,718 vota), duke lënë shumë pas PD-në me vetëm 25.68% (5,264 vota). Edhe më e thellë është diferenca në Fier, ku PS mori 73.22% (19,733 vota), ndërsa PD vetëm 12.54% (3,379 vota), një tregues i fortë se mbështetja për socialistët në këtë qark jashtë vendit është masive.

Në Tiranë, rezultati është më i balancuar, por gjithsesi me epërsi të qartë për PS-në, që mori 50.91% (22,043 vota), ndërsa PD-ASHM u rendit me 30.39% (13,159 vota). Në Lezhë, diferenca ngushtohet më tej; PS udhëheq me 49.19% (5,967 vota) dhe PD ndjek me 34.13% (4,140 vota), një tjetër tregues i një gare më të afërt, por gjithsesi e fituar nga socialistët.

Përjashtimi i vetëm i qartë është qarku i Kukësit, ku PD-ASHM ka fituar ndjeshëm me 61.91% të votave (1,835 vota), duke lënë PS-në me vetëm 26.99% (800 vota). Ky rezultat pasqyron ndoshta edhe lidhjen më të fortë tradicionale të Kukësit me strukturat e djathta.

Në Shkodër, beteja ka qenë shumë e ngushtë. PD-ASHM ka dalë në krye me 42.27% (5,852 vota), ndërsa PS ndjek shumë pranë me 40.01% (5,539 vota), duke e bërë këtë qark ndër më konkurruesit e votës së diasporës.

Votuesit shqiptarë në diasporë kanë treguar mbështetje të dukshme për Partinë Socialiste, me dominim në qarqe kyçe si Durrësi, Fieri, Tirana dhe Lezha. Për PD-ASHM, suksesi në Kukës dhe konkurrenca në Shkodër janë pikat e vetme të forcës në këtë panoramë.



Ndarja e votave

Rang vendi

PD-ASHM, 45006 vota

PS, 105955 vota



Shkodër

PD-ASHM, 5852 vota, 42.27 %

PS, 5539 vota, 40.01 %

Kukës

PD-ASHM, 1835 vota, 61.91 %

PS, 800 vota, 26.99 %

Durrës

PD-ASHM, 5264 vota, 25.68 %

PS, 12718 vota, 62.04 %

Tiranë

PD-ASHM 13159 vota, 30.39 %

PS, 22043 vota, 50.91 %

Fier

PD-ASHM, 3379 vota, 12.54 %

PS, 19733 vota, 73.22 %

Lezhë

PD-ASHM, 4140 vota 34.13 %

PS, 5967 vota 49.19 %