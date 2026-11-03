Gati 59 milionë amerikanë kanë votuar para kohe në zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2026 në Shtetet e Bashkuara, me më shumë se gjysmën e tyre që kanë zgjedhur të votojnë personalisht. Të dhënat janë publikuar të martën nga Laboratori i Zgjedhjeve i Universitetit të Floridës.
Sipas sistemit të gjurmimit, deri në mëngjesin e së martës janë regjistruar rreth 59 milionë fletëvotime të hershme në të gjithë vendin. Prej tyre, 31.9 milionë janë hedhur personalisht, ndërsa 27.1 milionë janë kthyer përmes postës.
Kjo shënon një rritje të konsiderueshme krahasuar me zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2022, kur rreth 45.9 milionë amerikanë votuan para Ditës së Zgjedhjeve. Të dhënat përpilohen nga Laboratori i Zgjedhjeve dhe mirëmbahen nga shkencëtari politik Michael McDonald, i cili mbledh statistikat e votimit të hershëm nga autoritetet zgjedhore të shteteve.
Gjurmuesi përmban të dhëna për votimin personal dhe atë me postë, si dhe informacione demografike dhe mbi përkatësinë partiake të votuesve, aty ku këto të dhëna janë të disponueshme.
Megjithatë, shifrat nuk tregojnë se për cilët kandidatë kanë votuar qytetarët, pasi fletët e votimit numërohen në Ditën e Zgjedhjeve, ndonëse disa shtete lejojnë përpunimin e tyre paraprak. Gjithashtu, të dhënat mbi përkatësinë partiake nuk janë të plota në nivel kombëtar, pasi jo të gjitha shtetet regjistrojnë preferencën politike të votuesve.
Laboratori paralajmëron se raportimi nuk bëhet çdo ditë në të gjitha shtetet, ndaj shifrat më të fundit mund t’u referohen periudhave të ndryshme kohore.
Votimi i parakohshëm është kthyer në një praktikë gjithnjë e më të përhapur në SHBA, duke u dhënë mundësi qytetarëve të votojnë personalisht përpara ditës zyrtare të zgjedhjeve ose të dërgojnë fletët e votimit përmes postës, në varësi të rregullave të secilit shtet.
Zgjedhjet e mesmandatit të 2026-s konsiderohen të rëndësishme për balancat politike në SHBA. Amerikanët votojnë për të 435 anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe 35 senatorë, si dhe për një sërë funksionesh të tjera shtetërore dhe lokale.
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Burimi: Botë
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