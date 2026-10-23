Rreth 50 grupe radikale Antifa, pjesë e një rrjeti më të gjerë prej afro 300 organizatash, po mobilizohen për demonstratat e këtij fundjave në Francë. Sipas një investigimi të Fox News Digital, ekziston shqetësimi se protestat mund të përshkallëzohen në kaos dhe dhunë.
Sipas raportimit, grupet që vetëidentifikohen si Antifa po bashkëpunojnë me një rrjet organizatash komuniste, socialiste, të së majtës ekstreme dhe grupeve anti-Izrael, me synimin për të mobilizuar protestues në dy fronte këtë fundjavë.
Fronti i parë është një i ashtuquajtur “fshat antifashist”, i organizuar në qytetin e Orléans kundër Tubimit Kombëtar (National Rally), partisë së krahut të djathtë të Marine Le Pen. Fronti i dytë përfshin protesta në shkallë kombëtare, të quajtura “Acte II”, të cilat, sipas raportimit, synojnë të përsërisin trazirat e dhunshme të javës së kaluar.
Media amerikane pretendon gjithashtu se protestat janë pjesë e një fushate më të gjerë ndërkombëtare, me grupe të së majtës në Greqi, Itali, Spanjë, Indi dhe vende të tjera. Sipas dokumenteve dhe publikimeve në rrjetet sociale të analizuara nga Fox News, organizatorët kanë ngritur struktura koordinimi që përfshijnë financim, logjistikë dhe komunikim.
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