Afërdita ka lëvizur në Virgjëreshë në datën 2 Tetor, këto janë efektet që do të kenë te gjithë shenjat e zodiakut:

Dashi: raporti me personin që dashuroni ndalon se qëni me zjarr dhe pasion për të gjetur një ekuilibër të ri. Edhe nëse nuk do të kishte ndryshime Afërdita, duhet të ngadalësonit ritmit gjithsesi.

Demi: Me lëvizjen e Afërditës në shenjën e virgjëreshës do të keni më shumë fantazi, ide të reja dhe dëshirë për të krijuar gjëra të reja.

Binjakët: Afërdita do t’ju kërkojë të përkushtoheni më shumë ndaj familjes dhe të tregoheni më shumë diplomat, duke u përpjekur të tregoni se jeni aty nëse ata kanë nevojë për ju.

Gaforrja: Jupiteri dhe Saturni nuk ju mjaftojnë, duhet gjithmonë të fusni diçka nga vetja. Afërdita ju ndihmon të shpreheni në një mënyrë të edukuar dhe të qartë për të tjerët.

Luani: largimi i Afërditës do të thotë që tani duhet të shkoni direkt nga idetë tek faktet, pa humbur shumë kohë. Afërdita ju kërkon praktike dhe dëshirën për të përmbushur qëllimet tuaja.

Virgjëresha: Afërdita jeton me ju, dhe kjo e bën aftësinë tuaj për tu lidhur me njerëzit super të mirë dhe të thjeshtë, ju nuk gaboni pothuajse kurrë.

Peshorja: duhet të përqendroheni vërtet tek ai person që doni, tek dikush që është ndoshta shumë i rëndësishëm për t’u injoruar.

Akrepi: Afërdita tani është mikesha juaj, prandaj do të ndiheni menjëherë më afër personit që doni, sepse përkëdhelja dhe pasionet do të bëhen të lehta, të shpeshta. Sidoqoftë, ju duhet t’i jepni më shumë rëndësi të ardhmes tuaj, të shikoni përpara më shpesh.

Shigjetari: Afërdita ju kërkon të vini në praktikë diçka që ju intereson, të reagoni për të marrë një rezultat të rëndësishëm, pa humbur kohë, pa humbur energjinë tuaj.

Bricjapi: Afërdita ju afron me gjërat më të mira, me ato gjëra që dëshironi t’i përjetoni. Për shkak të kësaj ju ndiheni më të fortë, më të aftë për të shprehur energjinë tuaj, shpresat dhe të vërtetat tuaja.

Ujori: Tani që planeti rozë nuk është më përballë shenjës suaj, gjërat bëhen shumë më të lehta, sidomos në dashuri. Në fakt, ju do të jeni në gjendje të gjeni ekuilibrin dhe normalitetin.

Peshqit: Afërdita fillon kundërshtimin e saj duke ju imponuar më shumë vëmendje me me mënyrën e të jetuarit dhe lidhjet shoqërore. Në fakt do t’ju do duhet të jeni spontan, por pa lënë pas dore sjelljet e mira, pa qenë shumë i ashpër ose i drejtpërdrejtë.