Gazetari Adriatik Doçi thotë se ka 4 dëhsmit të forta që implikojnë drejtëpërdrejt Ilir Metën në aferën CEZ-DIA. I ftuar në emisionin ‘Repolitix’ në Report Tv me gazetarin Denis Minga, gazetari tha se gjithë historia e CEZ-DIA është shpikur që të fitojë Ilir Meta.

Sipas tij 4 dëshmitë e forta që fundosin Metën, janë ajo e Elvis Mataj, një person i besueshëm i Metës, Jozef Hejsek, ish-shefi ekzekutiv i CEZ, dëshmia e tretë është e Vojsava Ismaliajt, si dhe e vetë Kastriot Ismailit. Këtij të fundit sipas gazetarit kreu i SPAK i ka marrë një dëshmi në burg për këtë aferë korruptive

‘Ka të bëjë për mënyrën procedurale. Jemi drejt fundit. Për shkak të përfundimit të aftave SPAK-u do të dalë më një vendimmarrje për këtë dosje. Nëse do të ngjarë akuzë apo pushojë. Ka 4 dëshmi të forta që implikojnë drejtpërdrejt Ilir Metën. Afera CEZ-DIA është një miniaferë, në gjithë aferën e madhe të CEZ. Nga auditi i bërë nga ministria e Ekonomisë me në krye Gjikunuri shkon në 450 mln euro dëmi. SPAK po hetim vetëm një episod korruptiv brenda megaferës, që është CEZ-DIA.