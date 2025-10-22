Nëse akuza është e rëndë, dyshimi nuk është i lehtë. Partia e ekstremit të djathtë Alternative für Deutschland (AfD) mund të jetë duke kryer veprimtari spiunazhi në Gjermani për llogari të Rusisë. Këtë e ka deklaruar ministri i Brendshëm i landit të Turingjisë, Georg Maier, në një intervistë për gazetën ekonomike Handelsblatt këtë të mërkurë, 22 tetor.
“Prej disa kohësh po vëzhgojmë me shqetësim në rritje se AfD po abuzon me të drejtën e interpelancës parlamentare për të hetuar sistematikisht mbi infrastrukturat tona kritike”, tha Maier.
Sipas tij, gjatë 12 muajve të fundit, partia e ekstremit të djathtë ka paraqitur 47 interpelanca, me një intensitet gjithnjë e më të madh dhe duke kërkuar gjithnjë e më shumë detaje.
“Edhe në nivel federal ekzistojnë shumë interpelanca të këtij lloji”, shtoi ministri, duke iu referuar infrastrukturave në sektorin e transportit, ujësjellësve dhe energjisë.
Sipas Marc Henrichmann, president i organit parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve sekrete dhe anëtar i CDU-së, “Rusia ushtron hapur ndikimin e saj brenda Parlamentit, veçanërisht përmes AfD-së, për të spiunuar dhe për të marrë informacione të ndjeshme”.
Përfaqësuesi i qeverisë së Turingjisë theksoi se AfD tregon interes të veçantë për sistemet informatike dhe pajisjet e policisë, për shembull në fushën e mbrojtjes kundër dronëve. Ish-presidenti i këtij organi, Konstantin von Notz nga partia e të Gjelbërve, ndan të njëjtin mendim me kolegët e tij. “AfD dëmton vendin tonë, bëhet me vetëdije zëdhënëse e diktatorëve të botës dhe përhap narrativat e tyre në debatin publik dhe në parlamentet tona”.
Lidhjet mes AfD-së dhe qeverisë ruse janë të njohura dhe të hershme. Deputetët e ekstremit të djathtë kanë kryer shumë udhëtime në Rusi, dhe shumë nga këto lidhje janë dokumentuar publikisht. Shqetësimi i tanishëm lidhet me një udhëtim të ri të planifikuar në Moskë nga Markus Frohnmaier, nënkryetar i grupit parlamentar të AfD-së në Bundestag.
Sekretari i përgjithshëm i CSU-së (partia simotër e CDU-së në Bavari) ka kërkuar nga drejtuesit e AfD-së që të heqin dorë nga ky udhëtim. Frohnmaier ka hedhur poshtë akuzat për tradhti, duke siguruar se është “i lidhur ekskluzivisht me interesat e Gjermanisë”.
