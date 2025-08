Një takim midis të dërguarit të SHBA-së, Steve Witkoff, dhe presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, është duke u zhvilluar në Kremlin, informuan mediat ruse.

Witkoff mbërriti në Moskë të mërkurën, ndërsa afati i fundit i Donald Trump që Rusia të bjerë dakord për një armëpushim në Ukrainë po afron.

Presidenti i SHBA-së ka thënë se Rusia mund të përballet me sanksione të rënda ose të sanksione dytësore të vendosura kundër të gjithë atyre që tregtojnë me të nëse nuk ndërmerr hapa për t’i dhënë fund “luftës së tmerrshme” me Ukrainën.

Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, ka paralajmëruar se Rusia do të ndërmarrë hapa seriozë drejt paqes vetëm nëse fillojnë t’i mbarojë paratë.

Ai mirëpriti kërcënimet për sanksione dhe tarifa më të ashpra nga SHBA ndaj vendeve që blejnë naftë ruse.

Pritjet për një zgjidhje deri të premten janë të zbehta, dhe Rusia ka vazhduar sulmet e saj ajrore në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës pavarësisht kërcënimeve të Trump për sanksione.

Tre raunde bisedimesh midis Ukrainës dhe Rusisë në Stamboll nuk patën sukses për fundin e luftës, tre vjet e gjysmë pasi Moska nisi pushtimin e saj të plotë.

Parakushtet ushtarake dhe politike të Moskës për paqe mbeten të papranueshme për Kievin dhe partnerët e saj perëndimorë. Kremlini gjithashtu ka refuzuar vazhdimisht kërkesat e Kievit për një takim midis Zelensky dhe Putin.