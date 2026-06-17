Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se afati 60-ditor për negociatat me Iranin nuk duhet parë si një kufi i rreptë, duke lënë të hapur mundësinë që bisedimet të zgjasin më shumë për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.
“Për sa kohë ata sillen mirë, nuk më intereson”, është shprehur Trump, duke theksuar se fleksibiliteti në kohë nuk përbën problem nëse palët vazhdojnë në rrugën e duhur.
Deklaratat vijnë në një moment kur Shtetet e Bashkuara dhe Irani po përgatiten për nënshkrimin e një Memorandumi Mirëkuptimi në Zvicër, në Hotelin Burgenstock në Lucern.
Sipas Trump, ceremonia mund të zhvillohet të enjten ose të premten, madje ai ka lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes personale.
Megjithatë, presidenti amerikan ka përsëritur edhe paralajmërimet ndaj Teheranit, duke theksuar se në rast mosrespektimi të marrëveshjes “mund të rifillojnë bombardimet”.
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