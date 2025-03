Pas certifikimi të rezultateve, tani ka filluar rrjedhja e afateve ligjore për formimin e institucioneve të reja. Kjo pritet të jetë edhe sfida më e vështirë për partitë të cilat nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje bashkëpunimi deri më tani.

Fillimisht, brenda periudhës njëmujore duhet të mblidhen deputetët e rinj për të bërë betimin dhe për të zgjedhur kryesinë e re para se të nisin përpjekjet për të formuar qeverinë e ardhshme.

“Aktivizohet presidentja e cila duhet të thërrasë seancën konstituive të zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarit të Parlamentit të Kosovës. Kjo seancë siç thtoë kushtetuta dhe rregullorja e punës së Kuvendit duhet të mbahet brenda 30 ditëve nga momenti i vendimit të KQZ për ceritifkimin e reuzltateve të zgjedhjeve”, shprehet Vullnet Bugaqku.

Pesë ditë para mbajtjes së kësaj seancë, duhet të mblidhet kryesia e vjetër e Kuvendit në mënyrë që ta organizojë dhe të përcaktojë rendin e ditës. Ndërsa seanca do të drejtohet nga deputeti më i vjetër dhe më i ri në moshë.

Seanca konstitutive konsiderohet e mbyllur në momentin kur zgjidhen edhe kryetari e nënkryetarët nga radhët e partive shqiptare dhe atyre të komuniteteve.

“Pasi të përfundojë procesi i konstituimit të Kuvendit hyjmë në fazën e formimit të qeverisë ku aty përcaktohet që presidentja duhet që ta ftojë mandatarin për formimin e qeverisë nga radhët e partisë apo koalicionit fitues të zgjedhjeve që t’ia prezantojë kuvendit të ri tashmë në afat brenda 15 ditësh përbërjen e qeverisë dhe të programit qeverisës për të qeverisur në katër vitet e ardhshme”, shton Vullnet Bugaqku.

Nëse në herën e parë, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje nuk arrin të bëjë 61 deputetët e nevojshëm për të formuar Qeverinë, atëherë kjo e drejtë mund t’i jepet partisë së dytë apo cilit kandidat që garanton se ka 61 deputetë.

Në rast se as herën e dytë, mandatari që do të ketë kohë vetëm 10 ditë nuk arrin të formojë Qeverinë atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje të reja jo më larg se 40 ditë.